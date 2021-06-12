金紙課程從構思到發展再到課程實作，前後花費近一年。(長興國小提供／曹婷婷台南傳真)

今年影展因應疫情，改為線上舉行。(長興國小提供／曹婷婷台南傳真)

小學生拍金紙，躍上國際。台南市仁德區長興國小學生從三年級開始，培養數位影像美感素養與技能，期待「培養下一個李安」，今年學生們以「金紙」主題，探究並拍攝紀錄片，獲英國倫敦大學金史密斯學院教育系 (Goldsmiths,University of London)青睞，邀請參與6月11日在英國倫敦大學舉辦的影展。

今年影展因應疫情，改為線上舉行，英國倫敦大學金史密斯學院教育系 (Goldsmiths, University of London) 多語數位故事研究計畫，從 2012 年至今，每年以不同主題融入跨領域語言課程。歷年參與國家有10幾個。計畫主持人之一鍾于喬博士，來自台灣，積極邀請台灣大學和中小學合作，鍾于喬表示，長興國小以了解傳統文化爲出發點，進一步探討如何保有傳統文化，融入符合時代，創新思維，達到永續經營的目標。

今年影展主題是我們的星球 (Our Planet)，近幾年來大家逐漸有環保意識，保護地球，環境，珍惜居住的環境和社區傳統文化，學生們以詩，藝術作品和數位故事來詮釋這個主題。

長興國小陳文凱老師指出，學校校訂課程發展以「科技創生、文化永續」為主軸，課程主題符合生活情境、發揮創意思考與培養問題解決能力，讓學生能在熟悉的生活情境中透過主題課程習得不同的素養，前幾年以「擔水餅」、「磚窯廠」為主題，目前則以「金紙」為主題，讓孩子理解文化、同理信仰與具體關懷。

長興國小校長呂志忠說，長興國小教師帶領學生透過閱讀理解、藝文創作與數位影像來培養學生的影像素養，影像課程以數位說故事培養口說表達、逐格動畫創作、分鏡設計、影像拍攝、剪輯後製，並將影像素養課程融入教學中以銜接108課綱，讓孩子能自發學習、溝通互動、與人共好。

長興國小影像素養亦獲得很多外界的肯定，106年、107年榮獲教育部行動學習優良學校，在107年、109年獲教育部國教院愛學網特優，更以社區主題結合影像課程榮獲2017、2019的天下雜誌微笑台灣創意創案首獎。

執行課程張彣瑜老師與戚維容老師都說，金紙課程從構思到發展再到課程實作，前後花費近一年，如何從感受、體驗，再到具體實踐、與情感同理，相當不容易。學生林亭妤說，這是個即將被遺忘的金紙文化，要如何在這傳統文化與現代化取得文化平衡是課程中最挑戰的事。方宜蓁也說，若能讓全世界參與我們看見的、聽見的與感受的這些人事物，一定可以讓金紙文化在人們記憶深處亮起來。