國民黨立委羅明才昨（11日）在立法院質詢時，追問衛福部這波疫情「究竟破口是出在哪裡？」衛福部次長石崇良回應「主要在萬華散播開來」，引發輿論嘩然，對此，國民黨副秘書長李彥秀痛批，錯誤的政策才是破口，「你們說萬華是破口，那萬華的英國變種病毒哪裡來的」？另有網友表示，萬華最挺民進黨，竟遭如此對待，真是情何以堪。

李彥秀今（12日）在臉書發文表示，萬華人到底哪裡對不起民進黨政府？竟然要被指名道姓的貼標籤，她請問民進黨，「你們說萬華是破口，那萬華的英國變種病毒哪裡來的」？病毒不會自己飛到萬華，也不會憑空出現。

李彥秀痛批，根本問題還是3＋11的政策所致，但民進黨現在絕口不提，陳時中指揮官甚至宣稱已負起責任，甚至還不准任何人追問，李感嘆，「萬華人何辜」！

許多網友也在其po文底下留言表示，「現在的官員已經有樣學樣，答詢時顧左右而言他，環繞主題不做正面答覆、耍嘴皮，毫無官箴可言」、「千錯萬錯都是人民的錯，他們都沒錯」、「真是出事的地方不怪桃園，反而怪罪最挺冥黨（民進黨）的地方萬華，真是傷透萬華人的心了」、「查不出源頭的，只要路過經過萬華就對了，其他的不用再查了，難怪會爆量感染」、「萬華地區的居民以前最挺民進黨，現在遭到民進黨如此的對待，真是情何以堪」、「神話破滅，不堪一擊，就開始練肖話」。