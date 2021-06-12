日本首相菅義偉在日本時間11日晚間舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會上，宣示日本將如期舉辦東京奧運及帕運的決心，希望各國派選手參加，與會歐美領袖同表贊成。

日本讀賣新聞報導，菅義偉呼籲各國「派出實力堅強的代表團（來東奧）」；日本政府表示，其中一名與會領袖代表全體領袖表示，除表贊成之意，也確信東奧一定能成功舉辦。

菅義偉說，正因為世界仍面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重大困難，才希望全世界更應團結一致，透過奧運宣示「以全人類的努力與睿智，一定能夠跨越這次的難關」。

他說，日本政府將採取萬全防疫對策，朝舉辦一場安全且安心的東奧持續做好準備。

菅義偉還提到，成功舉辦東奧，也是一個讓全世界看到日本已從311大地震（日本稱東日本大震災）復甦的機會。

日本政府表示，菅義偉是在針對全球經濟發言時，在最後提到東奧舉辦議題。

東京奧運預定7月23日開幕，但東京都及日本境內多地疫情未見顯著趨緩，使得日本國內外要求停辦東奧的聲音愈來愈大，甚至連日本全國醫師工會（dr-union ）代表、醫師植山直人日前都示警，東奧及帕運如期開辦，令人憂慮可能會出現發源東京的「東奧變異病毒株」，呼籲停辦東奧。