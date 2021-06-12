警方在施女套房內起出44枚保險套和潤滑液等物。（翻攝畫面／石秀華高雄傳真）

警方發現施女發送色情交易訊息攬客。（翻攝畫面／石秀華高雄傳真）

全台疫情三級警戒，高雄市施姓賣淫女子仍冒險從事「人與人連結」色情性行為，新興分局警方得知施女利用Line軟體發送「優惠套餐超值組合」的色情交易訊息，於是喬裝嫖客和施女相約至其出租套房，在施女盥洗沐浴後，表明身分，當場在套房內查獲44枚保險套，訊後依違反社會秩序維護法送辦。

新興分局中正三路派出所警方昨在網路巡邏時，發現一名施姓女子（41歲）在Line通訊軟體上散播「優惠套餐超值組合」、「潤滑液洗」、「放鬆按摩」等色情交易訊息，並留下LINE的聯絡資訊及交易相關事項，警方認為施女在疫情期間仍從事性交易，為阻止疫情破口，於是喬裝嫖客，和施女相約在其出租套房交易。

警方進入套房後，施女收下2500元交易費，即進入浴室內沐浴，警方等施女走出浴室表明身分，施女嚇傻，坦承在疫情期間為了賺錢生活，才冒險從事性交易，警方在施女套房內查獲保險套44枚、潤滑液一瓶，全案訊後依違反社會秩序維護法移送裁處。