挺做工的人，中市公共工程設勞工用餐休息區，讓勞工朋友好好吃飯。（台中市建設局提供／陳淑芬台中傳真）

全國防疫第三級警戒，在外勞工族群面臨無用餐處所窘境！台中市公開呼籲力挺「做工的人」，要求公共工程帶頭做起，讓勞工朋友好好吃飯。台中市府建設局長陳大田今天表示，建設局執行中工程約200案，全面規劃用餐休息配套方案，配置隔板、採梅花座位，防疫並保障勞工用餐權益。

電視劇《做工的人》描述建築工人的堅毅的工作及生活點滴，深獲迴響。全國自5月19日進入第三級防疫警戒，民眾外出須全程戴口罩，並全面禁止餐飲業內用，在外工作的勞工面臨無處可用餐的難題。台中市長盧秀燕日前宣布力挺「做工的人」，要求從「公共工程帶頭做起」，規劃用餐休息配套方案。

陳大田表示，建設局約有200案工程執行中，用餐休息區原則採「室內」為主，有工務所的工地可利用工務所室內空間，無工務所的工地可尋找通風良好處，設置太陽傘或歐式棚帳架並放置桌椅，無論室內外桌位皆配置隔板、採梅花座位，防疫同時保障勞工權益。

陳大田日前在用餐時段到台中國際會展中心、國光路地下道填平工程及台灣大道「燙平專案」的統一挖補工程檢視，確認工地當前設置狀況，保障勞工用餐權益，並送上冰涼飲品為工作人員加油打氣。

建設局表示，國光路地下道填平工程今年3月中開工，工程進度順利，利用高架鐵路橋下空間設置半室內休憩場域，人員進出需透過人臉辨識系統及體溫檢測；台中國際會展中心為台中大型建築工程，約200名勞工每日進出，自行設計的QRcode實名制表單，降低紙筆感染風險，並針對外籍營造工設計泰文防疫宣導，翻譯疫情新聞張貼於宿舍外，讓他們了解最新疫情變化。