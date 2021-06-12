英國女王拿長劍切蛋糕

儘管4月喪夫，孫子哈利和孫媳梅根連連爆料，令人煩心的事不少，但英國女王仍馬不停蹄地從事公務，甚至勇於挑戰新事物，展現出開朗積極的一面。

據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，95歲的女王11日和劍橋公爵夫人凱特及康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall）卡蜜拉罕見合體，在康瓦爾出席了午餐饗宴（The Big Lunch）的活動。

活動中女王要切大蛋糕時，康瓦爾郡尉（Lord-Lieutenant of Cornwall）柏立索（Edward Bolitho）遞上長劍。當幕僚提醒她，有普通刀子可用時，女王卻回答：「我知道啊，可是這比較特別。」當嬌小的女王拿起長劍認真切蛋糕時，一旁的凱特和卡蜜拉都笑了出來。

英國女王6月11日在康瓦爾出席午餐饗宴（The Big Lunch）活動，拿長劍切完蛋糕後，滿意地看著這奇特的工具，而一同出席的凱特和卡蜜拉則開心地笑了。（美聯社）

接著卡蜜拉一邊說，「要整個切過去，」一邊忍不住動手幫忙，女王完成任務後，全場響起熱烈的掌聲。而女王在交還儀式長劍後，又用普通刀子切了一塊蛋糕，還說，「那看起來很棒」。

「午餐饗宴」是伊甸園計畫（Eden Project）構想的一部分，自從2009年以來，每年都會舉行，好讓鄰居和社區共聚一堂，以鼓勵大家分享友誼和美食，並更了解彼此。

而就在稍早，女王主持了7大工業國集團（G7）領袖戶外歡迎會，王室中出席的還有王儲查爾斯，卡蜜拉和凱特。看來英國想透過王室魅力，令這些世界領袖留下深刻的印象。而事實證明，女王的確受歡迎。當大家要合照時，她俏皮地說，「你們應該要顯得樂在其中吧？」讓在場人士哈哈大笑，頓時使氣氛輕鬆起來。無論是德國總理梅克爾，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），或是美國總統拜登，都不斷和王室成員交談。