台美雙方將在未來數週重啟TIFA會談。國民黨主席江啟臣今天表示，樂見中斷5年的TIFA會談重新復談，希望雙方能全面性就台美經貿問題展開對話，除了意見交流也能達成具體共識，不要因某個單一商品致不了了之或受阻，若有任何具體承諾應接受國會監督。

台美1994年簽署TIFA，迄今召開10次TIFA會議，輪流在台北、華府舉行，上回舉行為2016年10月。美國貿易代表戴琪與我國政務委員鄧振中日前視訊會議，雙方敲定在未來數周內，召開第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。

對此，國民黨主席江啟臣今天表示，樂見中斷5年的TIFA會談重新復談，但希望是實質對話，雙方能針對各自遇到的貿易障礙，作實質意見交流之外，也能達成共識。

江啟臣強調，尤其我方代表必須具體反應，在各個貿易體上的國內民間意見，包括國內對食安議題的看法與民意，應該具體向美方反應與爭取相關權益；更重要的是，希望雙方能全面性就台美經貿問題對話與協商，能有具體共識，不要因為某個單一商品或品項，最後又不了了之或因此受到阻礙。

江啟臣提醒，台美雙方會談，若有任何具體承諾，都應該接受國會監督，才能具體保障自己的國家利益。