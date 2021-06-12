石崇良稱萬華是防疫破口 黃珊珊怒嗆：別忘了誰開放3＋11

衛福部次長石崇良在立法院備詢時，稱萬華是防疫破口，北市副市長黃珊珊在臉書要求石崇良向萬華人道歉，竟有這樣對待自己人民的政府，別忘了是哪一個人開放機師居家檢疫規範變成3＋11。

國民黨立委羅明才昨在立院質詢提問「究竟破口是在哪裡？」石崇良數度強調是在萬華。黃珊珊對此相當不滿，在臉書痛批竟有這樣對待自己人民的政府，請石崇良向萬華人道歉。

黃珊珊表示，中央官員竟然說防疫破口就是萬華，但是萬華的病毒是哪一個破口來的？他們以為大家都忘記華航機師還有諾富特旅館了，忘記了是哪一個人開放機師居家檢疫規範變成3＋11了，萬華的病毒不是台灣本土病毒株，而是英國變種株，萬華並非破口。

她指出，萬華是這場疫災的最大受災戶，我們只能每天一起努力防疫，除了面對一般人的歧視眼光、面對病毒，竟然還要面對比病毒更毒的口水與人心，而這一切竟然來自中央政府的防疫主管官員，請石崇良向萬華人道歉，請開放3＋11的人向雙北市民道歉。

此外，北市議員應曉薇也要求石崇良道歉下台，萬位無辜染疫的受害者、3＋11的政策還有諾富特事件，中央從來不檢討，卻來欺負萬華。