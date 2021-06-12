端午連假來臨，憂心疫情未退燒，台中市議員張耀中、江肇國結合大樓清潔業者進行支援中區、西區、南屯區內社區大樓一樓公共區域噴灑消毒工作，盼能幫助中西區、南屯區大樓清潔消毒，為防疫盡一分心力。

江肇國指出，住宅大樓的一樓公共區域如同落塵區，居民進出的灰塵髒汙幾乎集中在這，也因為防疫政策而大幅提升外送員進入社區的頻率，在出入人員複雜的情況下，若要將病毒有效擋在家門外，必須從社區一樓樓面的消毒做起。

「病毒是看不見的敵人」，江肇國強調，民眾即使做好自我保護，心理上也會擔心，幫忙把社區大樓的公共環境消毒乾淨，除防疫外也能讓民眾多一分安心。

張耀中表示，本土疫情延燒近一個月，民眾紛紛購買大量口罩、酒精、護目鏡等防疫備品，保護措施幾乎達到個體能力極限。

張耀中與江肇國結合清潔業者，希望補足民眾較難做到的全面性大規模社區消毒，除了街道路邊、零售市場、停車場等公眾區域外，更支援住宅大樓公設區域，在保有民眾居住隱私同時充分做到公衛防疫的效果。