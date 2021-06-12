大陸外交部駐港公署網站12日消息，指摘美國駐港官員11日接受個別媒體採訪，係發表涉港謬論，信口雌黃、顛倒黑白，公然汙蔑《香港國安法》，唱衰香港發展前景，嚴重背離領事官員身分和職責，大陸外交部駐港公署發言人表示強烈譴責和堅決反對。

發言人表示，《香港國安法》撥亂反正、正本清源，填補了香港維護國家安全性漏洞，結束了「港獨」倡狂，扭轉了「黑暴」亂局，香港迎來由亂轉治的重大轉折，開啟由治及興的嶄新篇章。美國自己擁有全世界最密不透風、適用於包括海外領地在內每一寸領土的國家安全法律，動輒濫用國家安全名義損害別國合法權益，卻反過頭來詆毀阻撓陸方制定實施《香港國安法》，暴露出赤裸裸的雙重標準、意識形態偏見和霸權嘴臉。

發言人強調，香港回歸以來，陸中央政府嚴格依據《憲法》和《基本法》落實「一國兩制」，香港的自由度、司法、法治等國際排名大幅躍升並長期排在美國之前，港人享有殖民統治時期從未有過的廣泛權利和自由。美方自身人權狀況不忍卒視，種族歧視和員警暴力此起彼伏，槍支交易和槍擊事件創歷史新高。

最近民調顯示，53個國家和地區的受訪者將美國視為全球民主的最大威脅。美方沒有任何資格打著「人權」和「民主」的幌子干預香港事務。

發言人表示，《香港國安法》實施近一年來，香港社會重回安定、走上正軌，國際資金持續湧入，外國在港企業對香港更有信心。香港美國商會的一項調查顯示，77％的受訪者認為香港的生活品質良好，55％認為香港商業環境優異，國際貨幣基金組織剛剛發表的報告再次肯定香港國際金融中心的地位，對香港發展前景投下信任票。美有關官員無視事實、憑空捏造，惡意唱衰香港發展前景，就是睜著眼睛說瞎話，見不得香港好、見不得陸好。

發言人強調，陸方一直為外國駐港領事機構依法履職提供必要協助和支持。同時，外國駐港領事機構必須尊重、遵守《香港國安法》以及包括《維也納領事關係公約》在內的國際法和國際關係基本準則，不得打著「言論自由」的幌子干涉大陸內政和香港事務，不得從事任何危害大陸國家安全、破壞香港繁榮穩定的行為和活動。