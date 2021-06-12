今天是端午連假首日，為避免民眾返鄉，交通部祭出嚴格匝道儀控管制，昨日交流道塞爆。林口交流道今早更是從平面道路文化一路，一路塞到國道1號，許多網友痛批，「閘道口綠燈4秒、紅燈約60秒，根本是來賽車」，影響物流、上班族群。新北市議員蔡淑君則無奈表示，林口人要從台北工作回家至少塞3.5小時。

交通部長王國材宣布，昨晚間9時起啟動嚴格匝道儀控，以及高乘載管制，匝道延長儀控紅燈秒數，並同時滾動提高匝儀管制強度；匝道管制比照年節期間，交通燈號一個周期48秒，紅燈秒數加倍，紅燈35秒、綠燈10秒。

民眾在臉書「林口大家庭」有多篇發文討論林口國道交通問題，民眾指出，林口上國一北上誇張的匝道儀控，搞得平面大塞車有比較好嗎？「害到原本只是要下班回家的人，不是每個人都會往南部衝」、「別的匝道有6秒，林口只有4秒」，也有人表示，只要塞過1個小時，國道都是順暢的。

新北市議員蔡淑君表示，從昨天開始就陸續接到陳情電話，林口鄉親不管往南、往北都被堵住，昨晚就有鄉親晚上8點多在建國高架，一路塞了3個小時以上才回林口，她對於交通部的政策感到很無奈「那是交通部的政策，不是我們能把匝道打開的，大家都罵翻了真的」。