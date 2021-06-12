即將前往菲律賓克拉克自由港區參加亞洲盃男籃資格賽的中華隊，日前得到台灣虎航全力支援，確定採取包機方式往返，甚至台灣虎航更爭取到美德向邦贊助的防疫備品給中華隊每位成員，就是希望能讓他們可在安全環境下征戰，中華隊目前也在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心積極集訓當中。

以下是中華籃協新聞稿內容，「將於14日啟程赴菲律賓克拉克港區參加2021亞洲盃男籃資格賽分組賽事第3階段的中華男籃隊，因新冠疫情在各國間仍屬嚴峻，中華籃協在台灣虎航鼎力促成下，將以包機方式往返台菲兩地，提供中華隊在疫情期間最完善的搭機保護，降低健康風險。

本次資格賽比賽地點菲律賓克拉克自由港區一直是當地著名旅遊景點，但國內未有航空公司直飛此條航線，台灣虎航陳漢銘董事長基於與本會謝典林理事長的深厚私交，得知中華隊6月份出國行程後，即全力促成以包機方式接送代表隊往返台菲兩地，提供代表隊最充分的支援，在疫情期間給予隊職員最妥善的保護，降低染疫風險並免除轉機不便。

本會對於台灣虎航在此時為中華男籃伸出援手特別表示感謝，在疫情嚴峻的當下，各國航班許多均已減班或取消，即使只是前往鄰國菲律賓，仍存在著許多不便，台灣虎航此次提供的包機直飛往返，讓中華隊免去搭機出國的擔憂，得以專心備戰全力以赴。此外，在台灣虎航的協助下，也為中華隊的出征球員爭取到美德向邦贊助的防疫備品每人一組，讓球員的防疫裝備再升級，安心為國爭國。

中華男籃隊預定14日啟程赴菲律賓克拉克自由港區，本階段將與日本與大陸共計進行3場比賽，分組前2名球隊將直接取得亞洲盃門票，分組第3名球隊將進行第2輪賽事，爭取最後4席名額。雖然國內新冠疫情嚴峻，第三級警戒尚未解除，中華男籃仍努力訓練，期待在本階段資格賽中大展身手，拚出最佳表現。」