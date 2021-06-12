端午節連續假期第一天，新北市長侯友宜今上午視察交控中心，交控中心統計，本周全市重要幹道平均交通量較上周增加5.8％，尤其11日周五交通流量更是比上周五增加了16.7％，侯友宜再次呼籲市民朋友端午連假不返鄉，宅在家，一起做好防疫。

侯友宜表示，端午節是三大傳統節日之一，但今年因新冠疫情嚴峻，全國進入防疫第三級警戒，為避免返鄉群聚恐造成疫情擴大，新北市黃線路段假日開放全日停車，路邊停車格假日不收費，讓民眾免費停好、停滿84小時，不返鄉、待在家、少出門，保護自己也保護家人。

交通局長鍾鳴時表示，據交控中心觀察全市重要幹道交通流量大數據分析，本周6月7日至6月11日平均交通量較上周5月31日至6月4日增加了5.8％，尤其昨周五交通流量更是比上周五增加了16.7％，研判是連假前夕返鄉及外出採買的人車潮增多。

鍾鳴時指出，新北市各風景區均已關閉，公車、捷運也減班，今天端午連假第一天九份、三峽滿月圓、淡水等各風景區周邊道路的人車流量少，但受國道嚴格匝道儀控影響，上午在台65南下、台64東行接國3、台64接國1五股聯絡道有車多壅塞情形。

交通局提醒，為降低民眾利用國道移動，高公局於端午連假期間，全面取消開放路肩措施，並取消0至5時暫停收費及每日20公里優惠里程的單一費率，全面照常收費；同時自昨晚9時起採取嚴格匝道儀控，以控管進入國道的車流；連假期間國道以提供緊急救護、貨運物流及公務值勤為主，服務區也都將關閉，僅保留部分公廁提供使用。