護理師陪伴慢飛天使「小靜」用餐，有時還得像餵孩子一樣，一口一口餵。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

暖心護理師陪伴小靜在病室內走動。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

媽媽從其他縣市轉入同院治療，並陪伴慢飛天使小靜做體操，弟弟則在一旁用iPad看影片。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎確診病人不只對抗疾病，被隔離時須面對一家人被分散治療的「生離」困境。20歲慢飛天使「小靜」心智年齡只有5歲，確診時已是重症，從新竹轉至台中慈濟醫院治療，不時出現焦慮情緒。社工師與醫護團隊協調在其他縣市治療的家人轉入，讓他們得以團聚病房，病況也逐步好轉，已經可以返家自主健康管理。

20歲女孩小靜發病為重症，從新竹轉到台中慈濟醫院治療，單獨被送進加護病房，轉輕症後住到隔離病房。小靜是特殊的慢飛天使，心智年齡只有5歲，剛到隔離病房顯得焦慮，須約束不讓小靜下床，但護理師心疼，改為陪伴，讓小靜自由在病室內活動。

護理師陪小靜吃飯，有時還得像餵孩子一樣，一口一口餵，吃完飯再陪小靜在房裡走走，或上廁所。護理師沒辦法陪伴時，小靜會一直開門跑出病室要找媽媽，護理師擔心小靜跑出病室發生意外，除門把加強固定不易拉開，也裝警報器提醒。

「小靜、小靜！」護理站醫護透過監視器看到小靜接近房門，就會立刻呼叫。社工師與小靜母親聯繫，瞭解讓小靜玩拼圖情緒會比較穩定，也趕緊找拼圖，讓小靜轉移注意力。

社工師知道心智才5歲的小靜終究需要陪伴、照顧，但他們一家都是確診病人，媽媽陪弟弟在其他醫院隔離治療，社工希望他們轉來陪伴、照顧小靜並且治療。

但小靜母親有糖尿病，擔心轉院後再次感染變成重症，反而兩個孩子都照顧不到。最後由胸腔內科醫師倪永倫電話詳細說明後，媽媽才終於放心，由社工與感管中心等團隊奔走下，終於把媽媽與弟弟轉來。

小靜媽媽知道女兒習慣，來的第一晚就把兩人病床靠在一起，有媽媽陪伴的小靜情緒果然穩定多了。護理師也說，小靜還是睡得不多，一醒來就盯著媽媽看，深怕媽媽又不見了。媽媽也說女兒在臺中治療，氣色好多了。

姊弟與母親三人一起隔離，不再孤單無助，媽媽陪小靜做體操，弟弟一來獲得醫師提供的iPad，除了可以上網課外，還可以看影片、玩遊戲打發時間，成了罹病遺憾中的小確幸。醫師也表示，3人情況逐步好轉，已經可以回家自主健康管理。