大聯盟第一強投迪葛朗(Jacob deGrom)12日再下一城，他在大都會主場先發6局無失分無四死，飆出10K，只被敲1安，自責分率降到0.56。但是迪葛朗只用了80球就出現手臂不適，大都會宣布是右前臂肌腱炎，迪葛朗表示他不是手肘受傷，不用太過擔心。大都會終場以3-2險勝教士，迪葛朗本季第6勝(2敗)。

大都會王牌投手迪葛朗擊出2分打點的安打。（MLB臉書）

迪葛朗的宰制力實在太可怕，教士打者「18上18下」，唯一安打上壘的麥爾斯(Wil Myers)​盜壘被抓，全隊無人能攻上二壘。更誇張的是全隊只有兩人能把球打到外野（一支安打一次接殺），其餘打者只分成兩種結果：三振或小飛球。

第7局大都會換上中繼投手卡斯楚(Miguel Castro)，教士立刻展開反攻，被迪葛朗賞了兩張老K的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)擊出二壘打，接著柯朗沃斯(Jake Cronenworth)轟成兩分炮，大都會差點葬送了大好江山。所幸迪葛朗5局下親自擊出帶有2分打點的安打，這是大都會第2分與第3分，最後也成為勝利打點。挨他這一棒的是教士先發投手史奈爾(Blake Snell)，有名的前美聯賽揚獎投手。

迪葛朗本季先發10場累積5打點，失4分，打點居然超過失分，打擊率0.400。他雖然是超人但不是鐵人，他早在2010年小聯盟時期就動過手肘韌帶重建手術，上個月還有側腹肌受傷。只要不是手肘的問題都好解決，迪葛朗說：「一看到手肘問題大家都會很關心，希望我不會因此錯過先發輪值。」外界看好他如果少受點傷，肯定是今年國聯MVP的熱門人選。