全台三級警戒持續延長，北市法務局已提醒轄內百貨業者彈性放寬相關贈品券兌換期間及使用條件，避免影響顧客權益及造成疫情破口；法務局表示，北市府近期接獲多位消費者反映，母親節檔期消費所獲得百貨公司滿額贈品券，兌換效期至5月底止，消費者請求延長使用期限，卻遭業者以服務未中斷為由，要求消費者於原訂期限內使用。

法務局消保官龔千雅說，業者各種行銷活動所提供的贈品券屬無償，目前中央對使用條件尚無相關強制規範，近日因新冠肺炎疫情升溫，致消費者已取得的滿額贈品券難依原定計畫使用，考量疫情因素係屬不可歸責於消費者事由，若仍要求在原定期間內使用，等於吸引消費者完成消費後，後續卻無法使用贈品券，北市府消保官已提醒業者應依公平合理原則，彈性提供各項因應方案。

龔千雅指出，已籲請轄內百貨業者於疫情期間彈性延長贈品券或抵用券之使用期間或放寬使用條件，其中新光三越、微風廣場、SOGO、台北101、京站、誠品(信義店、松菸店)均承諾延長至6月28日或6月30日；統一時代百貨、誠品(南西店、西門店、武昌店及美麗華店)則延長至7月31日，對消費者最為友善。

法務局指出，遠東百貨未規畫延長日期，但允諾將個案妥善處理消費者訴求。另外，各百貨業者也承諾將視疫情情況，滾動延長調整日期，已請各業者應於網站公告或以適當方式通知消費者。

消保官呼籲業者，疫情期間應以防疫優先，如於疫情前販售限期商品，也應依照公平合理原則適當延期、主動放寬使用條件或退費比例，與政府共同努力，維護消費者權益並避免造成防疫破口。