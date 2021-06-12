全國三級警戒延至6/28，許多人關注是否再繼續延長，台大醫院前副院長王明鉅發文表示，是否延長應看這5個指標，並表示要完成這些指標，就必須要「主動、大量、快速的採集檢體與完成檢驗的能量」，否則就算達成了，也只是所有人忍耐、自動封城的結果，一旦解除了三級警戒的管制，疫情大火必將重新燃起。

王明鉅今（12日）在臉書發文表示，台灣5/15起雙北提升至三級警戒，緊接著停課、停止聚會、停止餐飲內用、公司改採居家辦公，全國進入半封城狀態，雖然這個三警戒狀態在大家的努力配合下，已經撐4週，但到昨天單日確診數仍高達286人，死亡人數24人，甚至還有3人是死亡當天或死後才確診、2人是在確診3天內死亡。

王明鉅指出，目前台灣延長三級警戒至6/28，未來是否可以降級，他認為可以觀察這5個指標，分別是「死亡人數」、「死亡當日確診或死亡後才確診的病人數」、「確診後3天內死亡人數」、「雙北連14天確診數持續下降、或維持在10人以下」以及「全國各地區連14天不再出現確診新高峰」。

王明鉅認為，死亡人數代表台灣應對新冠病毒大流行的診斷（找出每位確診者）、治療（確診者能獲得足夠且相當品質的醫療照顧）以及因疫苗施打而減少感染者與預防死亡的整體醫療能量。因此應該要連續14天，每一天的死亡人數都要持續減少到剩個下位數，甚至少到變成3人以下。

王明鉅解釋，死亡當日確診或死亡後才確診的病人數代表台灣公衛和醫療體系，能早期診斷出染疫者的能力，這項指標應該要是0人，而且要連續14天都是0人。只要出現一個這樣的案例，就代表社區內還有太多感染者因沒被發現，而無法得到好的醫療監測，才會在死亡當天或死後確診；確診後3天內死亡人數最好也要是0人，而且是連續14天內都是0人，但如果做不到，連續14天內也應該只有非常少的天數出現1人。

王明鉅也說，新北市與台北市的每日篩查人數持續增加，而且確診人數連續14天的期間內，能持續下降或維持在10人以下；除了雙北之外的地區，每日篩查人數也要持續增加，且每個地區連14天都不再出現確診人數新高峰，這樣才能避免台灣內部任何一個新破口的出現。

王明鉅表示，在台灣疫苗施打人數達到70%之前，要達成上述的5個指標的方法只有一個，那就是「主動、大量、快速的採集檢體與完成檢驗的能量」，如果沒有就要達成上述5點的可能性很低，就算達成了也可能是靠著全國民眾的忍耐與配合自動封城的結果，「一旦解除了三級警戒與管制，疫情大火必將重新燃起。」

王明鉅也提到，只要有一個無症狀的感染者猝死，只要仍然有無症狀的感染者死亡後才確診，全國民眾心中的恐慌將很難消除。只要這種恐懼不消除，目前已幾乎完全停擺的服務業與其他產業，就算政府在其他考量下降低三級警戒，在實質上恐怕也很難達到恢復經濟的效果。