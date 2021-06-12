新光三越台中店一樓香奈兒化妝品專櫃小姐確診，市府也到該百貨成立前進指揮所召回有風險的櫃哥櫃姐等工作人員與消費者進行快篩。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

新冠肺炎疫情掃到百貨店王新光三越台中店，該店11日因一樓香奈兒化妝品專櫃小姐確診被迫休館，市府也到該百貨成立前進指揮所召回有風險的櫃哥櫃姐211人與到該專櫃的7位消費者進行快篩，結果全為陰性，另外針對6月8日到10日到該館的6800名消費者發出細胞簡訊呼籲他們如出現症狀或仍有疑慮可就近至社區篩來檢站進行快篩。

該名確診者為新光三越台中中港店一樓香奈兒化妝品專櫃小姐，居住南屯區、29歲，其在彰化的外婆、爸爸等一家9日都確診，她在3日返回彰化老家，4日與外婆用餐，6日嗅覺喪失，7日返回台中並未上班先至診所就醫，8日還到百貨公司上班，9日並未上班，中市府在接獲彰化縣政府通知匡列居家隔離並安排進行PCR採檢，10日下午確認陽性。

消息一出，讓百貨公司相當震驚，9日深夜臨時公告要休館一天進行全館清消，而台中市政府也立即成立前進指揮所，針對櫃姐8日上班當日曾在一、二樓及地下樓工作的風險員工211人，及當日透過實聯制到該專櫃消費的7名消費者召回進行快篩，結果皆呈陰性；市府也在611當晚即撤除快篩站。

中市衛生局疾管科長湯澡瑛表示，透過實聯制簡訊通知8日至10日到該館消費的6800人以上的消費者也發出細胞簡訊，通知他們與確診者足跡重疊，如出現症狀或有疑慮可就近到社區篩檢站免費採檢；而端午連假期間也協調中港澄清、林新醫院及烏日林新醫院等社區篩檢站持續提供快篩服務。

衛生局也強調，11日緊急召回大多數風險樓層的工作者，仍有少數無法即時通知到或不便前來者，仍可就近到社區快篩站快篩；新光三越台中店也在11日晚間公告12日再自主閉館一天。