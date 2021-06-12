本土疫情嚴峻，郵差也傳出有人染疫，一名網友透露，日前在路上看到一名郵差戴著「防毒面具」，在大熱天送一整天信，好奇上前詢問才知，這名郵差先生為了保護自己與收信民眾，自掏腰包花了3萬元買來這個防護面具，貼文一出網友心疼直呼：「郵差真的好辛苦」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，日前上班路上，被一名戴著防毒面具的郵差先生吸引，好奇「什麼時候體恤送信的郵差先生」情況下，就上前詢問，問後才知，原來這名郵局先生戴的防毒面具，是他自己花3萬元買來的，主要是自己每天送信要接觸很多人，除了擔心自己送信會被傳染，也怕會把病毒傳染給收信者，原PO看到這一幕無奈不禁想說：「疫苗、疫苗」，希望每個人能趕快接種疫苗。

許多網友看到郵差先生戴防毒面具送信都感到心疼，紛紛留言「防疫如同作戰，國軍那些放到爛的防毒面具，應該要發給郵差一個人一個，因為他們現在送信就像上戰場」、「30幾度戴防毒面具送信，辛苦你了！」、「這時候郵差是很危險的工作，瞬間心裡一陣酸」、「辛苦的第一線」。

由於郵差、外送員、計程車司機與民眾接觸的機會多，交通部日前已向中央流行疫情指揮中心提議，將從事這些工作的人，列入優先施打疫苗行列。指揮中心9日公布的接種疫苗對象及順序如下：

1、醫療院所執業醫事人員（50.6萬人）

2、中央及地方政府防疫人員（13.9萬人）

3、高接觸風險第一線工作人員（6.1萬人）

4、因特殊情形必須出國者（0.2萬人）

5、機構及社福照護照顧者與受照顧者（46.7萬人）

6、75歲以上長者（150萬人）

7、維持國家安全及社會機能正常運作人員（86萬人）

8、65-74歲長者（198.5萬人）

9、19-64歲具易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病（387.5萬人）

10、50-64歲以上成人（530萬人）

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。