衛福部次長石崇良昨答覆藍委羅明才質詢時說，此次疫情主要是台北萬華散播開的，「萬華是破口」，引發網友一片譁然，直呼「萬華空降病毒？」，對此，國民黨主席江啟臣今天表示，這說法當然引發眾怒，讓人民感受到政府知錯不改，還卸責給無辜的人民，這次的破口就是機師檢疫放寬為「3＋11」及華航諾富特，怎麼輪得到萬華。

江啟臣說，疫情演變至今，已有385人犧牲，連國際媒體都公開認證，民進黨自大、自滿、自傲，整個政府不敢逆時中的決策，造成今天的破口，痛批民進黨居然有臉怪給萬華人民，請蔡政府向萬華人民道歉。

疫情嚴峻，蔡英文總統昨說，將調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗，江啟臣痛批，這段時間已經犧牲385名國人，此刻蔡英文才想要改變戰鬥隊形嗎？在野黨早就呼籲蔡政府，應該讓最適當人選在此時此刻解決疫情危機。

江啟臣說，隨著疫情變化，現在的防疫團隊已經無法因應疫情變化，更無法帶領國人在短時間內走出疫情，若蔡英文要調整戰鬥隊形，請以防疫為重，將國人帶出疫情困境為最主要目標。

被問到若陳時中遭撤換，誰適合接任？江啟臣表示，接下來不光是疫苗取得與施打，還有未來的紓困工作，相形之下，需要的不光要具備病毒防疫公衛專業，還要能協調各部會與促成中央地方合作，如何調整隊形就有賴蔡英文的智慧。

至於媒體披露的國產疫苗價格較國外疫苗高，江啟臣，既然用人民納稅錢採購的疫苗，就應該將相關資訊公諸於世，讓人民知道採購哪些疫苗與採購價格，相信大多數人民都支持國產疫苗、愛用國貨，但政府要告訴大家到底貴在哪裡，以及防護力如何、能否得到國際認證。

媒體詢問，民進黨是否帶頭施打國產疫苗，江啟臣說，蔡英文先前已宣示支持國產願意施打，相信行政團隊站在支持政策立場下，也會帶頭接種疫苗，但人民看的不是表現的宣示，而是國產疫苗的實力、防護力及競爭力，也就是能否得到國際認證。