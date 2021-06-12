侯友宜今至中和區視察傳統市場及大賣場。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜今（12）日至中和區傳統市場視察，確認防疫措施是否確實，包括出入口實施管控，禁止汽機車進入，並須實聯制、量額溫才可進入採買，另管制民眾以身分證末碼分流。侯友宜再次呼籲，端午連假防疫切勿鬆懈，盡量待在家，配合防疫措施。

侯友宜表示，端午節是台灣的大節日，往年連假都會湧進許多採買民眾，近期不斷宣導「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」。目前市場稽查了1276次，總計427件違規。各市場實施出入口管制狀況當中，有42％禁止汽機車進入，18％以身分證尾數宣導或控管，14％設有連桿交通錐，其他如最大容留數管控等約26％。

侯友宜說，今天雖然還是有些人潮，但人數都控管在1／2以下，並且嚴格執行實聯制等防疫作為，感謝市場自治會、攤商及賣場業者的共同努力及配合，他也呼籲，防疫切勿鬆懈，請大家多加體諒，端午3天連假，全天待在家，配合做好防疫措施。

隨後侯友宜視察中和好市多大賣場，業者落實實聯制且現場告示容留人數，進行人流與總量管制，同時要求民眾配戴口罩、量測體溫、噴灑酒精消毒等，停止內用且熟食區域備有遮罩，賣場的電梯、手推車等也加強消毒。

中和福美市場自治會長蔡允啟表示，福美市場共有兩處主要出入口，皆派員進行實聯制及量額溫等必要防疫措施，並不定期於市場內部走動式宣導保持社交距離及以身分證末碼管制分流，希望民眾多加配合。

經發局補充，新北市共有177處量販店賣場配合本府公告的管制人流措施以一人一坪計算，並於營業場所出入口設置容留人數告示牌。

此外，針對168座公、民有市場，目前各市場確實依各自特性，並以降載人流1／2為目標提出分流計畫，且隨時滾動調整，請大家進入市場應配合相關防疫措施。市場處也提供各市場自主休市資訊及分流計畫懶人包於官網供查詢，歡迎民眾透過新北公有市場網購平台「來新北逛菜市」PChome及蝦皮網站訂購商品，或上泰山、林口、三峽、汐止秀豐市場官方[email protected]訂購。