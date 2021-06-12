全球疫苗價格（每劑）。(取自中國時報)

高端疫苗宣布解盲成功，民眾黨立委高虹安昨(11日)在立法院質詢衛福部長陳時中時提到，近期社會上對國產疫苗有諸多討論，擔憂是否買貴與不平等；陳說，若當初沒簽約，連一劑疫苗都買不到，更動怒開嗆，「前一段時間大家講買再貴也要買，不要昨天講的今天又忘了」。高虹安今(12日)也在臉書再度反擊，「這句話完全是偷換概念、邏輯謬誤，陳時中部長，請搞清楚，之前大家說再貴都要買的『國際認證的疫苗』」。

高虹安昨質疑，依照媒體曝光國產疫苗採購價格是全球數一數二貴，還有不平等條款。衛福部長陳時中表示，這類疫苗採購合約都是這樣，國外的疫苗也全部都這樣，若沒簽這樣簽約，我們一劑疫苗都買不到，「前一段時間大家講買再貴也要買，大家不要昨天講的話，今天就忘記了，然後今天講的話，明天你又忘記了」。

高虹安質疑國產疫苗買貴 陳時中回嗆：之前大家說「再貴都要買」

此時高虹安反擊，沒有忘記，要是國產疫苗真的好，貴一點無所謂。陳時中則回，如果打下去就好，大家都不生病馬上好，再貴也要買；高再回應，覺得陳時中這樣回應是氣話。這段質詢畫面曝光後，在網路上引發不少討論。

高虹安今日也在臉書發文指出，陳部長在答詢時，竟然回出一句「不要忘記你們之前說再貴都要買」，要陳時中搞清楚，「之前大家說再貴都要買的是國際認證的疫苗，是已經打了十幾億劑、有做三期、保護力有科學數據佐證的國際疫苗，而不是國產疫苗！按您的意思，難道疾管署採購國產疫苗買貴了，是大家的責任嗎？這真的不是政務官答詢民意代表時應該有的態度。」

高虹安指出，疫苗取得和國產疫苗研發進度的議題，在立院和社會輿論已延燒多日，隨著疫情的持續，大家期盼能盡快回到正常的生活，而最重要的是依靠提升全國疫苗覆蓋率，因此全民都高度關心，希望早日人人都有機會把疫苗打好打滿，免於病毒侵襲、缺氧猝死的恐懼。

最後，高虹安強調，會持續追蹤議題、努力監督，也希望政府在獲取疫苗力道上繼續加油，於國會殿堂正視問題、平心靜氣回應。