中國國家衛健委網站12日公布，11日0-24時，新增確診病例35例，其中本土病例8例，均在廣東，集中於廣州。廣州市衛健委統計，截至11日24時，廣州累計接種新冠疫苗1440萬劑，1061萬人，其中380萬人已完成兩劑接種。為快速接種、減少群聚，實施預約接種，取消現場派號，不斷優化接種流程。

衛健委統計，新增大陸全國確診病例35例，其中境外輸入病例27例（上海8例，雲南6例，江蘇4例，廣東4例，北京1例，天津1例，福建1例，四川1例，陝西1例），本土病例8例（均在廣東）；無新增死亡病例。

廣州疫情防控記者會12日由市衛健委、市疾控中心、中山大學附屬第三醫院、廣東省中醫院、廣州醫科大學附屬第一醫院、廣州市第一人民醫院、廣州市婦女兒童醫療中心等相關負責人、醫學專家代表介紹廣州市最新疫情。

廣州市衛健委副主任陳斌通報新冠疫苗接種情況，截至6月11日24：00，廣州累計接種1440萬劑，1061萬人，其中380萬人已完成兩劑的接種。「為快速安全推進疫苗接種工作，減少人員的聚集，我們實行預約接種，取消現場派號，不斷優化改進應用接種的工作流程。」

陳斌表示，一是增設了預約的途徑。除個人線上預約途徑外，各區將根據轄區實際，開通電話預約、微信預約或街鎮居委組織團體預約等多形式，逐步安排第二針的接種，敬請各位留意轄區內的通告。

二是優化放號時段。當前市民接種的意願高漲，對預約系統進行了軟硬體升級，但是在高峰期仍然會出現卡頓、擁堵的現象，這給醫院工作也造成一定困難。下一步將進一步規範各個區的放號時段，採取每天定時集中放號的模式，減少網路擁堵。

三是增加居住地預約功能。為了滿足廣大市民第二劑接種，既可以繼續在第一劑接種區域預約，又可以在居住地所在區域預約的實際需求，有司加快升級了「廣州健康通」新冠病毒疫苗預約系統，近日將推出增設居住地的預約功能。

陳斌提醒，接種疫苗時要做到成功預約以後再前往，以免造成人群的聚集，增加傳播的風險。