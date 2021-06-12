新冠肺炎疫情肆虐，全台升三級防疫警戒至6月28日，即便各界不斷呼籲民眾端午節避免返鄉，雙鐵、客運也出現不少退票潮，但依舊有不少網友好奇，端午連假結束後，要多久才知道疫情有沒有擴大？對此，就有不少人以母親節為例，點出關鍵天數。

台灣本土確診人數已連續數日不超過300例，但死亡人數截至目前為止已累計385死，遠遠超越SARS時期73例死亡人數，指揮官陳時中也直言「疫情有向下趨勢，但狀態並不明顯，要持續注意」。

對此，就有網友憂心端午節返鄉潮會讓疫情再度爆發，在PTT「八卦板」以「端午節過後幾天才知道疫情有沒有爆發？」為題，PO文指出，不管高鐵、台鐵退了幾張票，還是要等到端午節過後幾天，才知道有沒有人連假確診，「我什麼時候才能安心出門採買物資？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少人認為應該和母親節那時候差不多，「要爆7天後就會陸續開始」、「跟母親節過後一樣，潮水退了才知道」、「至少要7天後才比較明顯」、「看母親節那次就知道了，大概7天到14天」、「母親節那次是7天」、「可能7月初前後」。