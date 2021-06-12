警方在摩鐵查獲馬伕載車搭載賣淫女的行動「雞」房，以高規格防疫標準穿上防護衣執行搜索。（翻攝畫面／石秀華高雄傳真）

警方在馬伕車上查獲94個保險套、潤滑劑等物。（翻攝畫面／石秀華高雄傳真）

疫情期間有不少人失業，高雄市1名28歲的曾姓女子在疫情期間丈夫考打零工維生，因家中還有8月大的幼兒嗷嗷待哺，為生活瞞著丈夫下海賣淫，高雄市刑大警方網路巡邏發現色情交易訊息，為防止疫情破口，喬裝嫖客在摩鐵查獲賣淫的曾女，以及在車上等候的黃姓馬伕及另一王姓賣淫女子，警方聽聞曾女泣訴可憐遭遇也忍不住鼻酸，安撫曾女情緒後，3人仍依法送辦。

高雄市刑大偵六隊警方日前在網路發現「外送茶」暗示色情交易的援交訊息，由於色情外送服務恐成為防疫破口，警方喬裝嫖客，和援交的賣淫女子談妥5000元價碼，相約鳳山區和平路的汽車旅館交易。

當時一名長相清秀、穿著微露香肩的長髮女子現身摩鐵，警方在長髮女收下錢，更衣沐浴後，表明身分逮人，賣淫的曾姓女子（28歲）見到嫖客竟是警方，當場嚇哭，警方另在摩鐵外逮獲駕車接送賣淫女子的黃姓馬伕（53歲），以及在車上候客的另一名王姓女子（31歲）。

警方發現黃男當馬伕開車載賣淫女，宛如行動「雞」房，隨CALL隨到，警方在現場以高規格防疫標準穿上防護衣執行搜索，在車上查獲94個保險套、潤滑劑等物。

落網的曾女在警方偵訊時，邊哭邊說，因為疫情期間，丈夫失業只靠打零工賺到萬元薪資，家中有個8個月大的幼兒，因入不敷出，瞞著丈夫下海賣淫，讓警方聽聞也忍不住鼻酸，還不斷安慰曾女；王女也指，有個6歲小孩要養、母親中風、父親務農，原本賣飲料，但疫情影響沒工作了，又要寄錢回家，不得已才從事援交；黃男供稱，若賣淫女子交易成功1次可賺300元，但疫情期間賺得很少。

警方雖同情3人遭遇，也只能安慰3人，訊後依妨害風化罪嫌移送黃男，另依違反社會秩序維護法將曾女和王女移送裁處。