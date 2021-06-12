為期3日的七大工業國集團(G7)峰會11日在英格蘭康瓦爾登場。這次自新冠肺炎疫情爆發以來，G7元首首度面對面會談。儘管各國元首開心合影；但《路透社》12日卻分析，美國雖然重返G7，但西方盟邦恐對川普以來的美式民主作風仍抱有餘悸。

按照歷屆傳統，各國領袖都必須來一張全家福。身為輪值國主席的英國首相強生，則站在前排正中央，其右手邊則是首度以元首身分出訪的美國總統拜登。包括法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、歐洲理事會主席米歇爾、加拿大總理杜魯道，日本首相菅義偉、義大利總理德拉吉等人，在海邊排排站一同合影。

由於過去1年多以來的新冠肺炎疫情，讓各國元首前一屆僅能透過視訊進行會議，這次是暌違兩年來各國元首首次面對面會談。拜登更幽默地說「大家一起泡水」。

在為期3天的峰會中，元首們觸及的議題範圍涵蓋經濟復甦、民主與氣候變遷等議題。《路透社》分析，在2017年元首峰會中，當時美國總統川普大喇喇的痛斥西方盟友在國防上大搭美國人便車，沒有公平地承擔「應有的責任」，此舉震撼西方盟友。

歷經川普時代的震盪，現任總統拜登出席G7會議預計會帶來「美國回來了」的振奮消息；但外交官與學者卻認為，這仍不夠。西方盟邦對於美國作為合作夥伴的可靠性仍抱有懷疑。不論是G7、北約還是歐盟會員，都擔心美國民主制度會讓其作風再次「髮夾彎」。換言之，他們會更期待拜登拿出具體作為，而不是讓大家歷經川普大地震號，僅用口語就重新贏回盟邦的心。

歐盟前駐美大使歐蘇利文（David O'Sullivan）認為，「拜登會不會成為川普1.0到川普2.0(指川普又再度當選)的過渡期？沒人知道，但大多數西方盟邦會認為，應該趁拜登當家期間加強雙邊關係，並期盼這樣的分為能在期中選舉與2024年後延續下去」。

報導更表示，雖然公開檯面上，歐洲領導人樂觀且樂見美國重返多邊主義；但彼此內心疑慮遠遠超過川普時期傷痕產生的影響。美國外交官員表示，拜登的外交政策混雜著川普時期的訊息。特別是對中國大陸的關鍵政策領域，又因為各種漫長的審查過程，而充滿不確定性，這些讓西方友人無所適從。

Leaders of some of the world's richest nations gather in picturesque Cornwall for the G7 summit, which is expected to be dominated by vaccine diplomacy, trade and climate. More photos: https://t.co/eFmdl8p2kO pic.twitter.com/RK9SlrR9zJ — Reuters Pictures (@reuterspictures) June 11, 2021

柏克萊研究團（BRG）研究員布羅德曼（Harry Broadman）認為，美國的合作夥伴仍對川普時期的作風感到震撼，但拜登透露的部分訊息也讓人感到雜亂無章。

報導分析，自拜登就職5個月來，只有少數國際政策得以公布。其中，拜登決定大力推動「買美國貨」，又在沒有與其他成員協商下，在世貿喊出放棄疫苗智慧財產權，又為阿富汗撤軍設立激進的計畫，這些都讓盟友不安。

西方外交官表示，美國的撤軍時間逼得盟邦不得不跟進，而歐洲盟國認為拜登是為了爭取國內支持而做出的決策。甚至，拜登與國務卿布林肯都曾表示，美國的外交政策應有利於中產階級。

對西方國家而言，這無疑是川普孤立主義的借屍還魂，更讓人認為「美國優先」將持續迴響在華府政治團隊內。

《路透社》更表示，對美國的質疑是更根本的，即對「美式民主」的信心動搖。自從美國大選結束以來，川普大呼「選舉作假」，並堅稱自己贏得選舉，最後鼓譟川粉國會騷動，北約前發言人謝伊（Jamie Shea）憂心，下一任美國領導人還是川普風格的候選人當選。但他強調，要好好利用拜登當家的4年，來鞏固跨大西洋的經濟與夥伴關係。

不過，民主黨在國會只有微幅席次優勢，在共和黨杯葛下很難通過立法與重設國際目標。事實上，雖然G7財長同意美國的提案，即追求至少15%的全球最低稅率，各國也應對100家大型高利潤企業課稅，卻遭美參議院共和黨的議員杯葛。這反映出分裂的國會難以取得成就。

皮尤民調更顯示，雖然亞洲與歐洲12個國家仍認為美國是「還算可靠」的合作夥伴；卻普遍認為美國現況實難成為民主價值的好榜樣。