【LIVE直播】日本捐贈AZ疫苗提早開打？陳時中記者會最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增251例確診個案，分別為250例本土及1例境外移入。確診個案中新增26例死亡。指揮官陳時中表示，今日新增的案例比昨天少，沒有太大變化，也沒有突然惡化，需要謹慎以對，請大家放假留在家裡、避免外出、減少聚會，並戴好口罩。

陳時中表示，目前疫情沒有惡化，我們需要先穩住，再把事情一步一步做好，把疫情控制住。Rt值雖然變低，但還是沒有鬆懈的本錢。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，去年日本因櫻花季慶典導致疫情快速上升，去年底國外也因耶誕節加上冬季，北半球國家有疫情快速上升狀況，因此這波端午連假，才有盡量向民眾勸導以及管制，希望不要像國外假期後疫情爆發的狀況，盼大家一起做防疫上的配合。

今日新增的250例本土病例，為116例男性、134例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年5月28日至6月11日。個案分佈以新北市133例最多，其次為臺北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及臺中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，45例為已知感染源，7例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

今新增26死，為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日。