北市大同警分局遭爆料指稱，延平北路派出所4日1名黃姓員警確診，按規定跟他共事的其他同事，應該全部隔離、觀察，但大同分局卻在核酸檢測陰性後，立刻就要求大家上班，對此分局表示，因檢測是陰性，經詢衛生局也未要求匡列眾人，所以才會決定正常運行。

有民眾在臉書《靠北警察》發文，表示自己男友在延平所上班，與確診的黃姓員警經常相處，同車巡邏、同桌用餐，日前黃發現確診，男友與其他同事便被安排進行快篩及核酸檢測。

民眾認為，通常應該有一段隔離、觀察時期，但第二天報告出來，其他人都是陰性，分局便直接要求，大家在第三天開始正常上班。

她更爆料表示，分局安排快篩以及核酸檢測，竟然還是自費380元，沒有落實居家隔離，還要自己出錢，因此上網爆料替男友和同事打抱不平。

對於種種質疑，大同分局表示，快篩及核酸檢測費用，因突發狀況，第一時間先請同事支付，事後會再統一核銷、發回費用。

至於居家隔離部分，因該所其他同仁檢測後均為陰性，眾人也非衛生局匡列對象，所以決定讓員警進行正常勤務編排。