台南市柳營科技工業區史坦利資源開發公司承租的廠房發生大火，大批消防人員前往灌救。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市柳營科技工業區史坦利資源開發公司承租的廠房，昨天晚間9點突然發生大火，導致6000坪廠房付之一炬。市府環保局初步了解，發現是廠房內非法堆置大批廢塑膠混合物起火悶燒所致。由於該公司先前也曾因違法貯存廢棄物，去年10月被移送台南地檢署法辦，一旦此次火災嚴重影響空氣品質，環保局將依違反空汙法告發，最高裁罰255萬元，如果是蓄意起火更將移送法辦。

環保局表示，火災發生時，該局即在第一時間監控空氣品質，同時透過臉書及電視跑馬燈，提醒周遭可能受到火災影響的民眾，應注意與做好自我防護。但因當時天氣狀況的大環境為「東南風」，並沒有逆溫效應，研判多數汙染物隨對流往高空擴散，對地面影響範圍不致太大。

至於火災產生大量且明顯的粒狀汙染物，環保局也已進行採樣檢測，一旦檢測分析含有害空氣汙染物時，將以最高金額255萬元告發。

環保局表示，史坦利資源開發公司先前即因非法貯存廢塑膠混合物等廢棄物，被依違反《廢棄物清理法》於去年10月15日移送南檢偵辦中。至於此次發生火災的原因，環保局將等待消防、警政單位調查結果，如有故意於現場焚燒，將另依違反廢清法再次移送南檢偵辦；至於現場災後遺留的廢棄物，也將限期業者完成清除改善，以避免衍生二次汙染情事。