日前調查局與歐洲刑警組織合作，在北馬其頓破獲電信詐騙集團，逮捕48名台籍詐騙成員，押解回台後，在鳳山防疫旅館隔離14天期滿，於12日凌晨由警調人員拘提並對犯嫌詢問，但在隔離期間，數名犯嫌竟無視防疫規定，宛如電影情節般，自8樓窗外垂降偷渡香煙，高市府也祭出重罰，開出19張10萬元罰單。

該犯罪集團遭破後，5月27日從北馬其頓由調查局人員押解搭機，並於隔日傍晚抵台，隨即經過檢疫，搭乘防疫專車進入主管機關指定位在高雄鳳山的檢疫隔離處所，於12凌晨隔離期滿，隨即由警調人員至防疫旅館拘提犯嫌進行視訊詢問。

檢調表示，該案遵從中央流行疫情指揮中心指引，全程採取最高規格的防護措施，48名犯嫌在北馬其頓搭機前，經PCR檢測均為陰性，入境後隨即進行14天隔離檢疫，並在隔離期滿前進行採檢，PCR採檢結果也均為陰性。

檢調指出，在14天的隔離期間，竟有犯嫌無視防疫規定，私自離開房間互相傳遞物品或進入其他人房間，甚至，還有多位犯嫌將棉被集中，讓其中一嫌收集後，將棉被相互綑綁，宛如電影情節般，從8樓窗外垂降到樓下偷渡香煙，對此，高市府對相關違規人員總共開出19張10萬元罰單。