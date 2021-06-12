針對衛福部次長石崇良昨在立法院答詢時表示，「這波疫情是在台北萬華散播開的」，引發爭議。民眾黨立委高虹安今質疑，難道當初不是因為華航諾富特管理問題及3＋11邊境管理放寬等問題，導致防疫破口嗎？衛福部竟然為幫政府甩鍋錯誤決策，竟把責任推給萬華，大家都無法接受。

高虹安指出，這波疫情萬華成為重災區，居民人人自危，最主要的原因就在於華航諾富特管理問題、3＋11邊境管理放寬，造成防疫出現破口後擴散到萬華；高虹安痛批，難道萬華有傳送門到英國，讓英國變種病毒橫空出世嗎？衛福部竟迴避問題，把責任甩鍋給萬華。

此外，日本政府日前捐贈我方124劑AZ疫苗將開放民眾施打，中央昨臨時宣布，75歲以上長者可以施打，讓地方政府措手不及，高虹安批評，政府施打疫苗政策反反覆覆，被罵翻後又改為15日起施打，顯然沒有明確規畫疫苗施打策略。

高虹安以國外為例，國外施打疫苗有得來速或預約系統，反觀台灣，必須靠地方政府跟基層里長協助聯絡民眾，沒有系統性規畫，尤其是長者不熟悉3C產品使用，需要靠基層里長協助安排疫苗接種規畫，中央應該對疫苗施打要有完善的配套措施。

高虹安強調，中央政府不能只做政令宣導，要想辦法跟地方政府配合，並提供疫苗預約措施或便民SOP，讓地方政府能有所依循，以利加速讓民眾盡快施打疫苗。