「台北市噪音管制區分類及範圍公告」草案，新增運輸系統距離周界30公尺的區域應畫定為第3類噪音管制區作為緩衝區，即日起公開展覽至8月10日止，徵求各界提供修正意見。因應新冠肺炎疫情，為減少民眾不必要外出、群聚等感染風險，於北市府電子公報資訊網、環保局網站最新消息公布資訊供民眾瀏覽，如有意見者，在公展期間內用傳真或電子郵件向環保局反應。

噪音管制區依轄內都市計畫土地使用計畫進行分類，畫定後每2年定期檢討，透過辦理公展徵求各界、民眾修正意見。

依據「噪音管制區畫定作業準則」規定，噪音管制區類別共分為4類，第1類為屬環境亟需安寧之地區，包含陽明山國家公園、風景區、保護區等，第2類屬於供住宅使用為主且需要安寧之地區，包含文教區、學校用地、行政區、農業區等，第3類屬以商業或住商混用為主，包含商業區、市場用地等，第4類則屬供工業或交通使用為主。

環保局空噪科長楊梅華指出，環保局為保障緊鄰各類陸上運輸系統住宅區的居住安寧，「台北市噪音管制區分類及範圍公告」草案，新增各類陸上運輸系統距離周界30公尺區域應畫定為第3類噪音管制區作為緩衝區，噪音管制區畫分應維持既有住宅區完整性原則，維護民眾生活品質。

環保局表示，噪音管制區類別與各噪音源管制標準有關，為辦理重新畫定，已依據去年12月都市計畫土地使用分區資料、交通路線路權等最新資料繪製草圖，現進行公展。