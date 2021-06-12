苗栗縣議員曾玟學今天在臉書貼文表示，「早起的兒孫超級混怒」、「政策反反覆覆…人民感覺被耍」。（摘自曾玟學臉書／陳育賢苗栗傳真）

日方贈台的AZ疫苗預計今天起配送至全台各縣市，但要於15日才開始打，而此波也開放75歲長者施打，但是否需預約各縣市作法不一，且部分已公布的訊息突然改變，12日已出現預約亂象，苗栗縣議員曾玟學就在臉書砲轟「早起的兒孫超級混怒」、「政策反反覆覆…人民感覺被耍」。

中央宣布日贈AZ下周二再開打，75歲以上長者此波被列入施打對象，但因地方接收的資訊在變，長者對施打資訊更無法掌握，且接種方式各縣市不一，造成許多長者不知所措，擔心慢了手腳就打不到，兒孫晚輩更是為了查詢如何施打、如何上網預約？或是因網路當機而氣的跳腳。

苗栗縣就因昨天原本發布消息表示，6月12日上午8點起可接受預約，但因疫苗要到15日才能開打，縣長徐耀昌昨天深夜緊急在臉書貼文，指「原訂6月12日（周六）上午8點，開放新冠肺炎疫苗接種預約報名，暫緩！因11日晚間中央流行疫情指揮中心緊急通告，所有接種需於6月15日開始接種，所以暫緩報名！」

苗栗縣政府今天上午也再發出新聞稿，指「因應指揮中心以6月15日開打為原則，暫緩開放苗栗縣社區接種站之網路預約報名」。

苗栗大千醫院今天上午原本也發出訊息表示，大千健康醫療體系4家醫院將於6月14日陸續開放施打，可於施打前1日至大千官網掛號登記。

但隨後再發出公告表示，因目前縣府單位尚未收到疫苗並將疫苗分配至醫院，因此大千原定6月14日開打疫苗之事項，將會視12日疫苗到達醫院情形後再行公告，造成大家的不便敬請見諒。

但因諸多訊息已早先發出，不少民眾仍在今天上午一早就上線預約搶疫苗，結果才知根本不能預約，部分則被當掉的網路氣到火冒三丈。

縣議員曾玟學就在臉書上發飆，指「各位假日早起的兒孫超級混怒」、「政策反反覆覆完全沒做好準備人民感覺被耍」。

他說，毫不意外的出現了想像中的狀況，表單直接掛掉。為了確定實際的狀況，我在8點時也試著開表單看看，結果根本點都點不開，要嘛沒開放，要嘛已無法存取。

我各種訊息框已被抱怨訊息塞爆了，真的不懂縣政府到底在搞什麼，這種預約方式完全徒增人民困擾，這樣要怎麼在明天開始施打？結果就看到衛生所網站告知，所有接種6月15日才能開始，所以臨時取消，暫緩報名。

實在是莫名其妙，昨天看其它縣市都15日才開始打，心中就覺得疑惑，苗栗為何比較特別，頭份竹南在6月13日就要開始打，結果現在就突然喊卡。