《廣州日報》12日報導，根據廣州市疾病預防控制中心最新調查，廣州本輪疫情感染者為同一個傳播鏈，病毒基因組序列高度同源，市疾控中心也在整理大量的流行病學調查報告中，發現近6成確診病例在出現發熱、乾咳、頭暈、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀時，自以為只是得了普通感冒，延誤及時處置時間。

廣州市疾控中心主任楊智聰指出，前方完成流行病學調查後，廣州疾控新冠專班資料分析處理小組在後方通過每天閱讀海量的流調資訊，迅速釐清傳播鏈條，繪製出傳播鏈圖。根據目前掌握的情況：此輪廣州本土疫情中，迄今發現的確診患者、無症狀感染者，病毒基因組序列高度同源，為同一個傳播鏈。

此外，楊智聰表示，市疾控中心在整理大量的流行病學調查報告中，對本次疫情發現，近6成確診病例在出現發熱、乾咳、頭暈、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀時，完全忽略了身邊疫情的發生，以為自己只是得了普通感冒，自己買感冒藥吃，沒有馬上到就近的發熱門診開展核酸檢測，延誤了處置的時間。

廣州市疾控中心口呼籲市民，自己及家人從5月20日以來是否到過荔灣區南部片區（芳村）及政府公布的其他重點場所，到過這些地方，發現以上症狀，要主動在「粵康碼」進行「健康上報」，並馬上就醫。