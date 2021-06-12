60歲周華健1986年與美國籍太太康粹蘭結婚，育有一子一女，兒子周厚安繼承了爸爸的明星基因，混血外表十分帥氣，2014年也出道當演員。最近周厚安過31歲生日，難得曬出和老爸合影，可見周華健頂著一頭韓系厚瀏海，黑灰髮色讓他更加凍齡，父子倆雖相差近30歲，但周華健保養有方，讓粉絲看了一時認不出誰才是爸爸。

周華健小時候家中經營米店，長大後他從香港轉來台灣求學考上國立臺灣大學數學系，之後轉往西餐廳駐唱打工，1984年與林良樂、錢檇鑫推出一張音樂合輯《名歌三人行》，1986年進入滾石唱片，首張個人專輯《心的方向》便大獲好評，之後推出《讓我歡喜讓我憂》、《花心》、《明天我要嫁給你》等，更奠定他國民歌王地位。

周厚安2014年出道。（圖／中時資料照片）

而周厚安2014年接演公視人生劇展出道，有著混血帥氣外貌的他也遺傳了爸爸的方厚下巴，他曾接受本報專訪，問為何沒打算當歌手？周厚安回應自己唱歌其實很好聽，小時侯曾玩了兩年音樂，但他最後承認的確唱得沒爸爸好，只好放棄，「不過，我演戲比他強，咱們父子倆各有所長。」曾有節目邀周厚安跟周華健同台，但多數都被周厚安婉拒，只因不想被說頂著父親光環闖演藝圈。

周厚安分享跟爸爸合影。（圖／翻攝自chau.houan IG）

據知，周華健當年喜獲麟兒，開心寫下〈親親我的寶貝〉，沒想到這首歌卻讓周厚安有點尷尬，每個階段老師、同學紛紛對他唱這首歌，周厚安讀大學時，父子倆才將心結打開，當時周華健也不好意思對兒子說：「好啦，這首歌你就犧牲點。」

9日過生日的周厚安，最近曬出父子倆在天台飲酒照片，說：「生日簡單過，防疫才不錯！Happy birthday, happy quarantine!」網友大讚兩人是最帥氣父子，而照片中周厚安臉上留著鬍渣、頭頂有抬頭紋，不修邊幅的樣子讓他頓時老了不少，還有人虧看不出誰是爸爸。

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