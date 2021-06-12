針對市場、各大賣場湧現採購人潮，台北市要求民眾按身分證字號尾數的單雙號分流前往，結果臉書粉專《G'Day 美好的一天娛樂》今前往市場卻發現，不少人趕在警察到場檢查前採購，現場人潮多到像在跨年，甚至有店家看見警察提早來了以後，立刻變臉直呼「你們不是八點才要來管嗎？」引發網友討論。

台北市長柯文哲日前宣布「市場周末強制依身分證字號尾數單、雙號分流」，臉書粉專《G'Day 美好的一天娛樂》今在臉書發文表示，終於輪到他可以去市場採買，想說大概早上6點去買菜的人會比較少，結果人竟然多到像在跨年。

該粉專指出，他今天到濱江市場買菜的時候，卻發現沒有人在出入口進行人流管制，大家還是群聚得很開心，讓他看了很害怕，只敢在市場的外圍邊緣買菜，並忍不住直呼，「不要罵端午返鄉的人了啦！群聚的媽媽們比較恐怖」。

粉專也說，後來警察在7時30分的時候來了，並開始執行出入管制，讓市場的攤販老闆的臉色立刻變了，並向警察說「你們不是八點才要來管嗎？」這句話讓原PO聽了大傻眼直呼「警察提早來保護你們還要被唸？」

許多網友看了紛紛直呼，「真的是不見棺材、不掉淚」、「因為知道警察8點出現，所以大家都提早去」、「今天是週末，人一定超級多」、「台北市還有救嗎？」