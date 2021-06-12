北市南門市場啟用「市場實聯分流管理資訊站」，方便管制。（趙雙傑攝）

民眾到市場購買應節的粽子。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲前往南門市場視察。（趙雙傑攝）

台北市針對菜市場祭出「身分證尾數單雙號」分流，而今天為身分證尾數雙號者能採購，有網友指出，北市濱江市場早上6點就湧入大量人潮，警察7點半出現時，還被店家唸「你們不是8點才要來管嗎？」

臉書粉絲專頁「GDay 美好的一天娛樂」稍早分享指出，分流管制今天剛好輪到他去買菜，想說早上6點去市場比較沒人，沒想到人竟多到像在「跨年」，出入口也沒有人在管制，全都擠在一起，讓人看了心驚驚，後來只敢外圍繞邊緣沿路買菜，不要罵端午返鄉的人了啦，群聚的媽媽們比較恐怖。

警察也出動警力到現場協助分流，貼文寫道，後來警察7點30分出現，開始進行出入管制，但是店家的臉色卻變了，對警察說「你們不是8點才要來管嗎？」認為警察出現，壞了他們做生意的好事，讓他不禁感到疑惑，「警察提早來保護你們，為何還要被唸？」

貼文也引發網友熱議，紛紛留言指出，「8點才出現，是不知道婆婆媽媽都早上起床第一件事就是買菜嗎」、還有住在菜市場樓上的網友無奈表示，「我租屋處樓下就是菜市場，每天都做好簽放棄急救同意書的準備，對了我出門是早上6點」。

濱江外攤商自治會理事長陳威遠指出，分流後比上周人潮少了很多，分流效果很好，自治會也全力協助警力分流，同時也會發給市場內的住戶通行證，避免通行出入不便的問題。

據了解，買菜人潮大多集中在6點至7點，從即時影像觀察9點後人潮開始逐漸減少，不過有住戶抱怨，市場身分證分流還是很難避免人潮，還是會有聚集的機會。