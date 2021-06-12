彰化旅宿業發起挺醫護入住優惠。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

全台已發生多起醫護人員染疫，還有打了第一劑AZ疫苗也染疫，不少醫護人員最大的擔心是怕暴露在高風險的環境中，自己怎麼樣不打緊，就怕連累了家人，縣府為體恤醫護人員的奉獻，為使其在休假時能夠有安心、舒適的住宿空間，特別聯合旅宿業推出入住方案。

縣長王惠美表示，這次城市暨觀光發展處協調縣內的旅宿業推出「挺醫護入住優惠」，目前已有福泰商務飯店、澄悅商旅、彰化桂冠汽車旅館、田中文創旅店及二鹿行館等業者響應，並陸續有業者加入中。

彰化縣政府表示，全國醫護人員只要持工作證即可享有訂房入住優惠，因各家業者的優惠額度及期間不同，城觀處已將優惠資訊彙整公布於該處的行政資訊網業務專區及交通部觀光局防疫旅宿專區，有住宿需要的醫護人員可隨時上網查詢。

另外，醫護人員因執行業務中被匡列為居家隔離對象需入住本縣防疫旅宿者，城觀處也協調縣內防疫旅宿業者於隔離期間住房的優惠，期讓醫護人員能夠安心入住。此外低收入戶民眾因被匡列需居家隔離而入住防疫旅館，考量其經濟負擔能力，只要出示低收入戶證明，亦享有醫護人員同樣的優惠，相關優惠資訊可至城觀處行政資訊網業務專區查詢。

縣長王惠美表示，這是一場長期抗戰，感謝旅宿業者在疫情嚴峻時刻，願意同醫護人員攜手加入抗疫的行列，如有意願加入彰化挺醫護住宿優惠方案的業者，歡迎撥打縣府專線。