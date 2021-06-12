台灣新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗到貨數量短缺，大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，「我們十分理解台灣同胞為維護自身生命健康安全，迫切希望盡早接種大陸疫苗的心情，願意盡最大努力提供幫助」。對此，民進黨立委羅致政今表示，大陸若有心要幫助台灣，根本不需要大動作，只要不要打壓台灣國際空間，並放手不要阻撓台灣跟德國幾乎已經簽好的BNT疫苗協定，台灣就可以依約得到疫苗，這就是對台灣最好的幫助。

馬曉光昨指出，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台胞已達6.2萬人，對搭乘民航客運航班來大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後)、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。

羅致政表示，大陸要幫助台灣不用那麼大動作，只要一個小動作就可以解決台灣問題，就是不要阻饒台灣跟德國幾乎已經簽好的BNT疫苗的協定，只要大陸放手，BNT就立刻簽約，台灣就可以得到疫苗。

羅致政說，大陸不要一方面打壓，阻撓日本、美國提供台灣疫苗，甚至大動作批評美日，另一方面又說要提供台灣民眾打疫苗；事實上，很多台商或在對岸居住的台灣民眾，若要打疫苗，坐飛機就過去，不需要政府鼓吹，比起大陸口口聲聲說要提供台灣民眾疫苗，陸方不要在國際打壓台灣更實際且有效。

新北市醫師公會副理事長顏鴻順表示，大陸疫苗在台灣有過很多調查，顯示人民有很多疑慮，連國際評價也不一，他相信台灣政府會站在照顧人民的角度上，堅持選擇最優質、合法管道取得的疫苗，確保人民施打疫苗的安全及健康，與其鼓勵民眾去大陸施打疫苗，大陸不如在國際上放手，讓台灣能夠買到疫苗，就是對台灣最好的幫助。

新北市醫師公會理事長周慶明也說，在購買疫苗的過程中，政府已經盡最大力氣在國際上斡旋，有百分之百的信心，政府一定能提供最足夠的疫苗給民眾施打。