桃園市配賦5萬6千劑AZ疫苗，桃園市長鄭文燦12日公布疫苗擴大接種專案，首階段由81歲以上長者、75歲以上原住民先施打，統計共5萬2199人，除原鄉復興區專案主理，其他將在各區25所學校設接種站，將從15日開始，17日完成接種。

鄭文燦表示，將發出接種通知單，由里長、里幹事分送到民眾手上，會在周一完成作業。民眾帶著健保卡、身分證、接種通知單，就可到指定接種站接種，希望達到接種站「免排隊、免預約」。

接種時間將有4階段，分別是8點半、9點半、10點半、11點半，民眾須在半小時前報道。若錯過預定接種時間，則可在18日10點半、11點半到通知單指定接種站接種。15日為88歲以上，16日為84歲以上，17日為81歲以上。

至於住宿型長照機構，則會由衛生局安排，由醫療單位到院接種，此外若戶籍不在桃園，但實際年齡卻符合規定，只需要請里幹事、里長之一簽名，也可以接種。詳細完整接種地點名單，將在下午公布。