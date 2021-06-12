日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，原訂15日開打，中央流行疫情指揮中心昨（11日）臨時宣布將配送50多萬劑，令地方政府措手不及。新北市長侯友宜今（12日）表示，疫苗數量及分配時間中央如能早一點告知，地方的準備會更周全。

侯友宜說，新北市按自己的節奏來做，已經做好分齡、分層及事先的推演，當數量確定以後，同時啟動原有的機制，按照順序、步驟在6月15日開打。

侯友宜表示，中央分配的疫苗沒有辦法一次就到位，滿足75歲以上長者的施打，故新北市採分齡、分階段施打，第一波先施打85歲以上的長者，施打過程要做到分區、分里、分時段，不但不能造成群聚，更要細膩到位，因為長者的安全健康比施打疫苗更重要。

侯友宜指出，新北市除開放醫院、衛生所外，還有很多的里、學校共76處來施打，除了預約以外，也請里長做名額的分配，希望用有順序、有步驟的分配，讓施打順利。

此外，侯友宜也呼籲民眾利用端午3天連假，到新北36個篩檢站篩檢，顧好自己的身體健康。