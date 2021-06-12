大陸中央5月下旬宣布將打擊比特幣挖礦與交易行為後，各地方政府紛紛響應表態，繼內蒙古、新疆、青海、四川之後，大陸西南的水電大省雲南省，該省能源局官員12日表示，將在6月底完成比特幣挖礦企業清理整頓。

新浪財經報導，雲南省能源局辦公室人士表示，根據通知要求及時組織各用電部門開展聯合檢查，在2021年6月底完成比特幣挖礦企業用電清理整頓，嚴肅查處比特幣挖礦企業依託發電企業、未經許可私搭私接用電、逃廢國家輸配電費、基金以及附加牟利的違法行為。

官員強調，上述違法行為一經發現，將立即中止供電；並嚴肅查處發電企業未經許可，利用所發電量私自向比特幣挖礦企業供電謀取不正當利益的違法行為；嚴肅查處比特幣挖礦企業用電安全隱患，一經發現，立即責令關停整改。

另據澎湃新聞網報導，一名礦商表示，其在雲南託管礦機的礦場已於11日上午關停，而在新疆託管礦機的礦場也於同日關閉。