洪宗楷隨手拿起台東在地芒果向粉絲介紹，吸引不少粉絲觀看。（蔡旻妤攝）

全台三級警戒後，餐廳禁止內用，店家紛紛改推外送，行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷改當直播主，以輕鬆有趣的方式介紹外帶美食，藉此鼓勵民眾多消費幫助店家，親子間的逗趣互動，吸引不少粉絲留言分享，開播1周已出現不少熱情粉絲，直喊「昨天沒追到吃播，害我吃不下飯」。

洪宗楷6日第1次開播吃便當，留言數就破百，他笑說，當天其實很克難，單手拿手機、另一隻手吃飯，腦中還得想台詞該怎麼介紹食材，很有挑戰性！在直播幾次之後，有了手機支架，就當作邊和朋友聊天邊吃飯，謙虛自稱書到用時方恨少，常常詞窮。他坦言，現在品嘗前，都得低頭研究菜色，而以前都是囫圇吞「飯」，現在則會細細品嘗每項食材的滋味。

受疫情影響，洪宗楷晚間行程全數取消，與家人宅在家，親子互動時間變多，偶爾下廚的洪宗楷也當起「煮」播，與孩子一起做菜互動，他說，孩子出生在網路世代，會幫忙想直播主題，近期發現家人比我還熱衷。此外，直播時也會融入政令宣導、分享時事，他笑說「不能說太多，直播觀看人數會下降」。

兒子說，為了直播爸爸先開動，「我都吃剩的」，而父子間可能有種默契，爸爸每次把我最想吃的都拿走了！現在感覺有很多人陪我們一起吃飯，很熱鬧。女兒直言，弟弟一直搶鏡頭！以前大家吃飯都配電視，現在變得很有趣、想看粉絲的留言內容，更大讚爸爸煮飯超好吃。

洪妻表示，因為直播關係，不願讓粉絲等太久，大家變得準時回家開播，也更關心台東哪裡有好吃的外帶美食，希望大家在防疫前提下，也能支持店家；這幾天先生燃燒料理魂，下廚的時間變多了，稱讚先生手藝好，煮的肉燥相當美味。

據了解，日前洪宗楷規畫製作「阿楷遊花東」影片，打算介紹花東景點，無奈疫情衝擊迄今無法圓夢；他直言，以前沒做過直播，開播前內心掙扎許多，後來鼓起勇氣，從6日首播，至今累積5支影片，每篇都有近百則留言。