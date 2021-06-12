全球疫情爆發後，眾多節目陸續採用「雲錄製」進行錄影，大型音樂PK實境秀《歌手當打之年》也不例外，參賽歌手分別於台北、東京、上海等城市連線完成錄製，雖然沒有大型的華麗舞台，歌手對於表演內容可是一點也不馬乎，像是米希亞在場地的挑選上就非常講究，不僅就歌曲風格挑選合適場地，舞台佈置更是別有用心，尤其在舞台上點亮了1萬支祈福蠟燭，並排出大大的「一起加油」，為疫情注入滿滿正能量。

獨自在家中參與雲錄製的周深，則忙得不可開交，燈光、攝影、造型、梳化等幕後工作，全都一手包辦，但經過一次雲錄製後，就讓周深忍不住向製作單位喊話：「什麼時候給我結一下技術工資？」

而蕭敬騰與徐佳瑩則都在台北，選在錄音室進行雲錄製，儘管與奇襲歌手相隔異地，徐佳瑩仍繃緊神經備戰，還大膽嘗試與自己風格迥異的作品《我還年輕我還年輕》，她解釋選曲原因：「就算我有可能最後一次上這個舞台，我都會覺得好險我有唱到這首歌。」看到徐佳瑩化身「搖滾LALA」，蕭敬騰頻頻大讚：「很狂耶！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週日晚間8點全新一季《歌手當打之年》。