全台13縣市大雨特報。（圖／擷取自氣象局）

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今(12日)中午針對13縣市發布大雨特報，南投、嘉義、台南地區及西半部、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報縣市：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

另氣象局也針對南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分止。並表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪／河水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局也表示，今、明2天台灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島、澎湖有局部短暫陣雨；午後西半部及東北部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。