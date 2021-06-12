就算西區準決賽G3改到金塊主場進行，太陽仍靠戴文布克、保羅兩大主將攜手攻下55分，終場116比102痛宰地主金塊，3勝0敗搶到宣告聽牌的絕對優勢，也把金塊推到幾乎提前淘汰邊緣，畢竟過往在NBA季後賽系列戰還沒任何球隊能從0比3頹勢逆轉。

打完上半場，太陽59比55小幅領先地主金塊，賽前獲頒年度MVP的約基奇半場摘15分、12籃板及6助攻，太陽主力射手戴文布克也不惶多讓，半場拿15分、5籃板及4助攻，起碼今天這場G3沒像前兩戰一樣早早形成一面倒局面。

來到第3節尾聲，太陽靠著派恩、卡麥隆強生兩名替補射手各進1顆三分球帶領，擴大領先差距到14分，這也是太陽連3場西區準決賽都在第3節痛宰金塊，甚至末節開始，太陽又是一波6比0攻勢，場上比數變成96比76的懸殊差距。

金塊隨即換上約基奇救火，也回應一波7比0，可惜這時太陽換成保羅發威，先妙傳克勞德投進三分球，接著連進兩記中距離，重新擴大領先到19分，接下來金塊雖然還不想放棄，卻始終無法縮小落後差距，直到最後1分24秒才告投降。

太陽先發5人得分全都上雙，戴文布克攻下全隊最高28分，保羅也拿27分、8助攻與6籃板，克勞德14分，布瑞吉斯11分，艾頓10分、15籃板；金塊以約基奇32分、20籃板及10助攻的大三元表現最佳，卻還是改變不了金塊慘敗結局。