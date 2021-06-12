新北市15日起將分階段開放接種疫苗，新北市長侯友宜昨表示，85歲以上民眾可至21家合約醫院、各區衛生所、中大型接種站施打，不過有里長反應，山區離接種地點遠，交通實屬不易，甚至板橋西區長者也須跨越至東區施打，非常不便。

部分山區里長指出，山區長者到市區車程需要20分鐘以上，交通移動上真的非常不便，雖然山區感染風險不比市區，但疫情仍有擴散的趨勢，盼能派駐人員到活動中心施打，安排山區數個里的長者一同來施打，減少不便。

另外，板橋區有里長也指出，板橋是疫情重災區，卻未開放江子翠大型注射站，讓長者施打，85歲以上長者要從西區跑到東區施打，移動途中可能有感染風險，呼籲應該將疫苗施打權限下放至診所，不要讓長者跨區移動。

新北市議員廖宜琨表示，疫苗施打權限本來就可以下放到診所，且診所施打速度、效率將比一般大型醫院快，也可以做到分流的狀況，若疫苗要普遍施打，呼籲市府考慮下放診所的可能性，另外針對偏鄉長者施打部分，也希望市府可以派專車接送，減少長者移動上的不便。