大陸廣東廣州市爆發新一輪新冠疫情，廣州市疾病預防控制中心主任楊智聰表示，在梳理大量的流行病學調查報告後，發現近6成確診病例以為自己只是得了普通感冒，便自行買感冒藥，沒有及時到就近的門診開展核酸檢測，延誤了及時處置的時間。

楊智聰指出，近6成確診病例在出現發燒、乾咳、頭暈、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等癥狀時，卻完全忽略了身邊疫情的發生，以為自己只是得了普通感冒，延誤了及時處置。

6月11日0時至24時，廣州市再增8例本土確診病例，廣州市衛健委通報新增8例本土確診病例均在集中隔離旅館排查發現。

其中，7例在廣州市疫情重災區的荔灣區白鶴洞街封閉區，1例在南沙區珠江街，同時，新增病例的密接者、次密接者均納入集中隔離醫學觀察。

5月21日至6月11日24時，本輪疫情廣州市累計報告136例境內感染者；其中確診病例129例，無症狀感染者7例。