受到全球貨櫃箱急缺，以及近期大陸東南沿海「塞港」的影響，推升大陸航運股股價大漲，使其在市場從冷灶變為熱灶，受到分析師與股民追捧。其中，大陸航運龍頭股中遠海控股價1年大漲7倍。

騰訊財經12日報導，東方財富Choice資料顯示，按申萬行業分類，A股共有12檔航運概念股，長期以來由於題材不多，並不受到投資人關注，如今情況丕變。

2021年截至6月11日收盤，A股共有3檔概念股股價漲幅在50％以上，分別是中遠海控111.96％、中谷物流105.11％和盛航股份83.23％。如果把時間拉長至一年，中遠海控更大漲635.23％。

大陸分析師表示，2020年4月之後，開始有券商陸續加強對航運股的研究。當前出口一箱難求，集裝箱緊缺成為出口運價上漲的主要原因。上海航運交易所顯示，中國出口集裝箱運價指數從2020年6月前後開始緩慢上漲，及至2020年底和2021年上半年，迎來急速上漲的走勢。