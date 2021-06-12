受到全球貨櫃箱急缺，以及近期大陸東南沿海「塞港」的影響，推升大陸航運股股價大漲，使其在市場從冷灶變為熱灶，受到分析師與股民追捧。其中，大陸航運龍頭股中遠海控股價1年大漲7倍。
騰訊財經12日報導，東方財富Choice資料顯示，按申萬行業分類，A股共有12檔航運概念股，長期以來由於題材不多，並不受到投資人關注，如今情況丕變。
2021年截至6月11日收盤，A股共有3檔概念股股價漲幅在50％以上，分別是中遠海控111.96％、中谷物流105.11％和盛航股份83.23％。如果把時間拉長至一年，中遠海控更大漲635.23％。
大陸分析師表示，2020年4月之後，開始有券商陸續加強對航運股的研究。當前出口一箱難求，集裝箱緊缺成為出口運價上漲的主要原因。上海航運交易所顯示，中國出口集裝箱運價指數從2020年6月前後開始緩慢上漲，及至2020年底和2021年上半年，迎來急速上漲的走勢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。