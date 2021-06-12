新冠肺炎本土疫情升溫，確診案例不斷增加，不少第一線照顧確診病患的醫護人員，擔心把病毒帶回家傳染給家人，面臨有家歸不得，被迫選擇在醫院或另擇地點休息。新北市小英之友會在新北市醫師公會、民進黨立委羅致政辦公室媒合下，6天內募集688萬元，將捐贈給大台北地區6家醫院各100萬元，提供專責照顧確診患者的醫護人員外宿補助費，餘款則做為添購防疫物資等使用，預估至少500名第一線醫護人員受惠。

台灣新冠肺炎疫情從五月中旬起升溫，防疫警戒升至三級迄今近一個月，國人生活普遍受到嚴重衝擊，其中第一線照護確診病患的醫護人員，更面臨身心及體力的高度壓力，許多人下班後，仍選擇留在醫院或其他地方休息以保護家人，令人深感不捨。

為讓這些專責醫護人員能有充分休息之處，新北市小英之友會總會長賴正時、立委羅致政、新北市醫師公會等，特別發起捐款活動，迄今已獲近百人響應，募得超過600萬元善款，專款全數捐出，做為大台北地區6家醫院的外宿補助金。

新北市小英之友會今舉行「醫護安心，家人放心」住宿補助金線上捐款記者會，賴正時表示，募款發起短短6天內募集688萬元捐款，其中將各捐贈6家醫院各100萬元，做為醫護人員外宿補助費，剩餘金額則購買防疫物資供醫院使用。

羅致政表示，「與其詛咒黑暗，不如點亮蠟燭」，這次醫護住宿補助金的捐款對象為收治新北巿確診病患的大型醫療院所，包括部立、新北市立及民營的各家醫院，這代表防疫工作不分中央地方、不分政府民間，必須充分合作才能成功。

接受捐款的6家醫院分別為亞東醫院、新北聯醫三重院區、台北榮民總醫院、雙和醫院、馬偕醫院、台北醫院，各派代表拍攝影片表達感謝。

亞東醫院副院長張淑雯表示，這段期間第一線照護人員因擔心把病毒傳染給家人不敢回家，感謝捐贈防疫基金提供醫護人員安心居住的場所，成為醫院持續抗戰的力量。台北醫院院長鄭舜平院長說，醫院位在疫情熱區，收治超過150名確診病患及執行1萬5000件PCR檢測，感謝捐款做為醫護人員後盾，將會持續守護家園，盼早日終結疫情。